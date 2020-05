Scegli carta Hybrid Juventus e partecipa al concorso!

Fra le polemiche, grandi e piccole, che il Covid 19 ci lascia ogni settimana in dote, ve ne è una riguardante il binomio libertà/responsabilità.Atterrato dagli studi sulla crisi dell’ uomo contemporaneo alle prese con l’età della tecnica, ai lidi della politica, è successivamente planato alle poltrone dei talk show. Cacciari, burbero e severo, si mostra generosissimo nelle critiche, ma il refrain da un po’ di tempo si ripete.E’, in altra declinazione, lo stesso dell’indimenticato Gino, che al “Processo alla tappa” del Giro d’Italia esordiva e chiosava con la perentoria formula:. Anche per il filosofo veneziano è tutto sbagliato, principalmente le paternalistiche raccomandazioni-disposizioni del Governo a rispettare il distanziamento sociale. Che bisogno c’è d’imporlo, di ricordarlo ad ogni piè sospinto, non siamo mica bambini! Poi escono le foto dei navigli milanesi e della napoletana Via Toledo che ritraggono un “libera tutti” non impeccabilmente responsabile.A contraddire Cacciari e molti insofferenti cultori del libero arbitrio,. Raggiunta dopo lunghi e difficili colloqui tra Federcalcio e istituzioni la decisione di riaprire gli allenamenti, stabilito un primo periodo di esercizi individuali e distanziati per arrivare gradualmente (la prossima settimana ) alle partitelle, ai tackle, insomma al gioco vero e proprio, alla Lazio hanno deciso diversamente.Perché così si pensa di trarre subito qualche vantaggio, di arrivare più pronti degli altri agli appuntamenti che contano. E, sì: di vincere il campionato che il Covid, al servizio dei poteri forti, ha tentato di sottrarre ai biancazzurri.Non resiste. E’ più forte di lui. Non c’è da meravigliarsi. Ci meraviglieremmo del contrario.