Anchesul banco degli imputati. Sì, tutto vero. Ventiquattr'ore dopo il ko col Napoli, le critiche non hanno risparmiato nemmenoil portoghese non sembra più quella macchina da gol che scendeva in campo fino a qualche mese fa.- Occhio a esagerare però, perché oggi è scesa in campo (si fa per dire) QUI le sue parole). Anche lei, come tanti, punta il dito contro Sarri. Mirare, puntare: sparare! Tac, altra frecciata. L'ennesima. E' un'abitudine che succede quando si perde: i risultati non arrivano? Colpa dell'allenatore.in questi ultimi giorni. Leader e trascinatore della squadra, ma non stavolta.- Intelligente la mossa della ragazza di concentrarsi solo sulle scelte dell'allenatore.. Chissà se CR7 e Sarri ne parleranno nei prossimi giorni, nei quali è da capire se arriverà una risposta da parte della società. "La Juve deve obbligare l'Aveiro a scusarsi" ha commentato qualcuno mentre si continua a parlare di un suo possibile futuro in MLS ( QUI ). Ora la testa è concentrata sul campionato. Cristiano deve riprendere per mano la squadra in vista della lotta scudetto. Gol e assist per trascinare la Juve, ed evitare che la sorella Elma possa avere altro da ridire.