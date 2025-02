La frecciatina di Conte in conferenza: "Arbitri? Sono stato attaccato, ora alcuni allenatori si lamentano'

Getty Images

Conte in conferenza stampa: le parole sugli arbitri

in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio ha toccato vari temi, soffermandosi soprattutto sulla questione arbitrali e le polemiche sul VAR dopo gli ultimi episodi. L'allenatore del Napoli ha fatto riferimento a ciò che aveva detto in passato, dopo la partita di andata contro l'Inter, dove fu assegnato un calcio di rigore ai nerazzurri.Conte ha risposto così sulle polemiche in particolari riguardanti il VAR: "Polemiche arbitrali in Europa?. Forse era giusto il 'noi' e non ero solo io a focalizzarmi su quel discorso. Mi fa sorridere che tanti poi si siano allineati quando toccati personalmente, così come i media si sono schierati. Quando ho parlato io non ho visto tutta questa solidarietà. Questo rende l'idea della discrepanza…".

L'allenatore del Napoli si riferisce alle parole nel post partita di Inter-Napoli: "Che significa che il VAR non può intervenire?! Quando gli conviene intervengono, altrimenti no? Una decisione dell'arbitro non può cambiare una partita del genere. Stiamo di nuovo trovando una situazione con cui si trovano retropensieri: il VAR deve chiamare l'arbitro, gli fa andare a vedere l'azione e poi lui conferma o meno la decisione. Sia a favore nostro, che contro".Ho già detto che non vedo una compattezza ambientale. Ora cercate di nuovo un altro titolo. Io in conferenza do sempre input e dico cose che a volte non vengono colte o capite, o si fa finta di non capirle. Mi spiace che dopo diversi mesi non sia cambiato niente. In tempi non sospetti ho parlato di mancata compattezza ambientale, già dobbiamo 'fare la guerra' con altri'... Ne stiamo riparlando 3 mesi dopo con la classifica migliore, se mi si rifà la domanda c'è qualcosa non va".