Intervenuto ai microfoni de La Stampa, l'ex calciatore della Juve, Marco Tardelli, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul rendimento degli attaccanti bianconeri.'Sono due mesi che la Juventus non segna più con Federico Chiesa, mentre Dusan Vlahovic si è sbloccato con l’Inter. Anche le cosiddette riserve non è che abbiano dimostrato fino ad ora di essere all’altezza della situazione e dare serenità a un reparto platealmente in crisi.Bisognerebbe capire se dipende da una costruzione del gioco che non aiuta gli attaccanti, pochi cross dalle fasce laterali o altro. In questo caso dipenderà molto da Allegri che dovrà trovare la soluzione adeguata'.