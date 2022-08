In un video messaggio condiviso sui propri canali social, l'ex attaccante del Manchester United Louis Saha, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che è la situazione che ruota attorno alla posizione di Cristiano Ronaldo.'Eravamo in pre campionato, non credo avesse ragione. Quindi questa è la mia opinione. Se pensi che ci sia una possibilità per mantenere il giocatore felice e impegnato perché capisci che forse le cose stanno cambiando da settimane. E ti ritrovi con un giocatore che può segnare come l’anno scorso. E se ci riesci potresti soddisfare i suoi obiettivi con un trasferimento. Quindi perché no? Certo, saremo più felici perché sono un suo grande sostenitore. Ma allo stesso tempo sono un grande tifoso del Manchester United e lo sarò sempre. Dirò sempre che nessuno è più grande del club. E’ così. E penso che con tutto il rispetto per lui, non credo che si sia fatto un favore. Ha detto che parlerà presto e rivelerà cose che, penso, abbia fatto peggiorare un po’. Ed è un peccato'.