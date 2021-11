Intervistato da Torino Tv, il portiere dei granata Vanja- fratello di Sergej che oggi sfiderà la Juventus - ha parlato dei tifosi nel capoluogo piemontese, approfittando di una dichiarazione di Novak, in città per le ATP Finals. "Novak ha detto che qui ci sono tanti tifosi granata, perché nel mondo si sa che la tifoseria di Torino è quella granata. Andrò a vedere Nole, in Serbia c’è una grande passione per questo sport". Facendo un passo indietro, Djokovic si era espresso al riguardo perché Tsitsipas, intervistato sui canali ATP, aveva detto che Torino era famosa per i tartufi e la Juventus. "Occhio che qui ci sono anche tanti tifosi del Torino", l'aveva apostrofato il n.1 al mondo.Il portiere del Torino Milinkovic Savic ha lanciato una frecciatina in direzione della Juve.Le dichiarazioni del giocatore granata a Torino TV.ATP FINALS – «Abbiamo Djokovic, in Serbia c’è una grande passione per questo sport e andrò sicuramente a vederlo perché ancora non l’ho fatto. Novak ha detto che qui ci sono più tifosi granata, ma nel mondo si sa che la tifoseria di Torino è quella del Toro».