Nella conferenza stampa odierna, l'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla Roma, lanciando una frecciatina indiretta a Josè Mourinho.



'Il giorno in cui riusciremo a vincere la gente dirà che è soltanto merito dei soldi che spendiamo, non del lavoro che c'è dietro. Non è solo una questione di denaro, ma i tifosi non lo capiscono. Anche la Roma ha speso molto ma non è in Champions'.