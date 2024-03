L'ex attaccante della Lazio, Paolo Di Canio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha analizzato anche la prestazione di Vlahovic contro il Napoli, soffermandosi maggiormente sulle occasioni sprecate."Le difficoltà incontrate dalla Juventus nel secondo tempo erano dovute al fatto di non avere cambi all’altezza per continuare a dare quella pressione. Nonge è un ragazzino, gli è capitato Osimhen che è il calciatore più problematico di tutti: tu pensi di avere la palla e invece lui ti arriva con quel piedone e ti anticipa. Osimhen non si arrende mai. La pressione è stata fatta nei momenti giusti, quando il Napoli non era organizzato. Ho visto una Juve più coraggiosa e anche Chiesa è un giocatore ritrovato. Però Vlahovic: tre palle gol così, un gol lo devi fare".