Manchester United e Psg preparano le offerte, ma De Laurentiis non ha dubbi: Victornon si tocca. Intervistato dalla Bild, il presidente del Napoli ha parlato di lui, non risparmiando una frecciata alle rivali: "Victor non è in vendita. I nostri giocatori sono molto richiesti, ma non devo vendere nessuno. Noi non abbiamo debiti".