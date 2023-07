Nella conferenza stampa odierna, il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo ha fatto un confronto tra la Saudi League e la MLS, dove è andato a giocare Leo Messi.'La Saudi League è meglio della MLS. Sono sicuro al 100% che non tornerò in un club europeo. Ho aperto la strada della Saudi League… e ora tutti i giocatori stando venendo qui'. Chissà se il riferimento non era diretto alla Pulce.