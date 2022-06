In un'intervista rilasciata ai microfoni de Il Corriere dello Sport, l'ex giocatore Pasquale Bruno, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha lanciato una frecciata anche al difensore della Juve Leonardo Bonucci.



'Vlahovic, Chiesa, Dybala, Zaniolo, Lukaku? E questi sarebbero campioni? Non fatemi ridere. E perché non parliamo dei difensori di oggi? Sogno di vedere Bonucci costretto a marcare in campo aperto Maradona o Van Basten'.