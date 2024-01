LE 5 NOTIZIE DI OGGI

La Juve è pronta a difendere il primato in classifica nella sfida di domani contro l'Empoli, in programma all'Allianz Stadium alle 18. Bianconeri che dovranno fare a meno ancora una volta di Federico, come annunciato nella conferenza stampa odierna da Massimiliano Allegri. Spazio in attacco alla coppia composta da Yildiz e Vlahovic, che vogliono continuare ad incantare i tifosi a suon di gol e magie. Ma questa è solo una delle tante cose da analizzare della giornata odierna.A fare maggiore rumore sono state le dichiarazioni rilasciate da Andrea, che ha aperto ad un suo possibile ritorno alla Juve. Così come hanno fatto discutere anche le parole diin conferenza stampa, con annessa frecciata all'Inter. Sempre attuale il tema legato al mercato, con la trattativa trae l'Atletico Madrid che sembra destinata ad andare in porto.