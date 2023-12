L’ex presidente della Juve, Gianni Cobolli Gigli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 1 Station Radio, dove ha parlato anche del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.‘Se è stata giusta la gestione post-scudetto di De Laurentiis? Premesso che apprezzo quel che ha fato De Laurentiis, che ha portato il Napoli dalla C a campionati sempre competitivi in A, va anche detto ci sia stato un atto di superbia, o anche di presunzione. ‘Faccio tutto io da presidente’, un atteggiamento da raccattapalle. In alcune circostanze, sostituirsi all’allenatore rischia di togliere autorevolezza al tecnico dinnanzi ai giocatori’.