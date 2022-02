"Abbiamo visto la Viola spesso bistrattata, strattonata, mal considerata.Ci hanno chiuso porte in faccia, snobbati, non onorati come meritavamo.Siamo passati oltre ad addii dolorosi, buchi nei sentimenti e mancanze mai dimenticate.Una club che si, nella sua storia ha incontrato momenti difficili, superandoli.Una piazza incredibile dove si raccolgono migliaia di persone accomunate da una gigantesca passione.Dirigenti, allenatori, giocatori passano.Ma la Fiorentina resta, sempre.".Questo il messaggio su Instagram dell'ex Fiorentina, Sebastian Frey.