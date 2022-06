In un'intervista concessa ai microfoni de Il Mirror, il noto pugile Tyson Fury ha parlato anche della stagione vissuta da Cristiano Ronaldo al Manchester.



'La buona notizia è che Cristiano Ronaldo resta, ma ecco la teoria: quando lui non c’era l’anno prima, il Manchester United è arrivato secondo in Premier League e poi con CR7 l’anno seguente siamo arrivati ​​sesti. La gente dirà: ‘Ma se non avesse segnato 20 gol, saremmo finiti molto più in basso la scorsa stagione’, ma non è successo la stagione prima dove siamo finiti molto più in alto. Quando hai una superstar come Ronaldo, tutti si affidano a lui per segnare gol ma se non ci fosse stato, tutti gli altri avrebbe fatto gol, esattamente come hanno fatto la stagione prima del suo arrivo. Non sto dicendo che Ronaldo sia una cattiva risorsa, anzi è una grande risorsa. Ma a volte con un fuoriclasse, i giovani vengono messi in ombra, non hanno possibilità di brillare perché ‘il grande Ronaldo’ è in campo'.