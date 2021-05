Ai microfoni di Sport 1, il CEO del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke ha parlato del futuro di Erling Haaland, al quale la Juventus sta pensando per il post Cristiano Ronaldo: "Per quanto mi riguarda, Mino Raiola (uno degli agenti che cura gli interessi del giocatore, ndr) può fare anche un'intervista al giorno. Per noi non è un problema. Ma comunque Erling Haaland sarà un giocatore del Borussia Dortmund anche nella prossima stagione".