Fulvio Collovati dagli studi Rai ha parlato di Juve e Allegri: "Sette-otto punti dalla vetta significa che ci sono tre squadre. C'è chi ne ha recuperati anche di più ma non credo sia una Juve in grado di farlo, con tre squadre davanti. Allegri? Sono gli stessi tifosi juventini a criticarlo: sono delusi, si aspettavano un altro campionato da parte della Juventus. Per come gioca, i tifosi sono i primi a non essere contenti. 14 risultati utili consecutivi... Non puoi dire nulla, ma come gioco lascia perplessi".



DYBALA - "Dybala ha fatto poche partite: dareste 10 milioni di euro a un giocatore che, senza discuterne classe e abilità, gioca così poco? Sono più le gare che è fuori che quelle che gioca. I dubbi sono naturali".