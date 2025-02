La frase di Thiago Motta che ricorda Allegri: 'Adesso non c'è tempo'. Anche i numeri confermano una nuova filosofia

Getty Images

Il corto muso sul Lago di Como



Quando il risultato viene prima delle idee



Il compromesso di Motta



La rivoluzione può attendere

Il tempo delle rivoluzioni può aspettare.Lo ha capito anche Thiago Motta, che dopo sei mesi di apprendistato bianconero non perde occasione per ribadire l’importanza dei tre punti. E se per ottenerli bisogna mettere da parte le idee e abbracciare il pragmatismo, poco importa. Anche il corto muso, tanto discusso in passato, può diventare un alleato prezioso.. Una frase che, pur non essendo un’abiura totale della sua filosofia di gioco, suona come un chiaro segnale di adattamento alla realtà juventina. Il bel gioco può attendere, i risultati no. E la partita contro il Como ne è stata l’ennesima dimostrazione.Sul Lago di Como, la Juventus ha mostrato una delle versioni più prudenti della gestione Motta. I bianconeri hanno vinto grazie a un rigore trasformato con freddezza da Randal Kolo Muani, mentre Michele Di Gregorio si è eretto a protagonista con due parate decisive su Nico Paz. Ma i numeri raccontano una storia diversa: la Juve ha prodotto meno della metà dei suoi avversari, con 8 tiri contro 16 e solo 3 in porta, rispetto ai 6 del Como.Per trovare una prestazione simile, bisogna tornare al 13 aprile 2023, quando la Juventus di Allegri vinse 1-0 contro lo Sporting Lisbona nei quarti di finale di Europa League. Anche in quell’occasione, i bianconeri subirono per gran parte del match: 17 tiri a 9 per i portoghesi, di cui 5 a 2 nello specchio. Il gol decisivo arrivò grazie a una zampata di Gatti al 73', mentre Szczesny prima e Perin poi salvarono il risultato con interventi provvidenziali.La partita contro il Como non è stata ai livelli della gara simbolo dell’allegrismo puro, ovvero Fiorentina-Juventus 0-1 del novembre 2024 (con il 68% di possesso palla dei viola e 25 tiri a 4 dopo il gol al 10’ di Miretti), ma poco ci manca. E questo per un allenatore come Motta, che ha sempre predicato un calcio propositivo, rappresenta un cambiamento significativo.Non è la prima volta in stagione che la Juve di Motta rinuncia alla propria idea di gioco per portare a casa il risultato. Era già successo nel delicato match casalingo di Champions League contro il Manchester City, in cui i bianconeri avevano lasciato il 69% di possesso palla agli inglesi, o nella trasferta di Bergamo, quando la squadra aveva atteso l’Atalanta nella propria area per poi ripartire in velocità.Tuttavia, la gara contro il Como è stata quella in cui l’abiura al gioco offensivo è sembrata più netta.Thiago Motta si trova di fronte a un dilemma: restare fedele alla sua filosofia o adattarsi alle esigenze di una squadra che, storicamente, ha sempre messo il risultato davanti a tutto. In questa fase della stagione, la scelta sembra essere ricaduta sulla seconda opzione.Il percorso per costruire una squadra dominante dal punto di vista del gioco richiede tempo e pazienza, due elementi che spesso scarseggiano in un ambiente come quello juventino.Per questo, Motta sta cercando un equilibrio tra le sue idee e la necessità di ottenere risultati immediati. L’obiettivo è chiaro: vincere, consolidare la propria posizione e, solo in un secondo momento, cercare di imporre il proprio stile.Per adesso, la rivoluzione può aspettare.E se questo significa abbracciare, almeno temporaneamente, il corto muso, allora così sia. Perché alla fine, come da tradizione bianconera, l’unica cosa che conta è vincere.