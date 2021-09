Una frase importante pronunciata da uno degli uomini più importanti e geniali del mondo. Elon Musk, CEO di Tesla, ha ringraziato John Elkann per il suo aiuto: "Tesla è stata vicina alla bancarotta sei, sette volte. Uno dei momenti più duri è stato tra il 2018 e il 2019 per le difficoltà legate alla Model 3 e John mi ha aiutato molto. Dovevamo fare diventare la Model 3 un'auto di massa, doveva iniziare la produzione in grandi volumi, ma è stato difficile. In quel periodo ho parlato molto con John, è stato un amico. Sono contento che Comau vi abbia aiutato a trovare una soluzione. Comau è un'azienda fantastica". Queste le parole per il numero uno di Stellantis ed Exor, controllante di Juventus.