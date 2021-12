Con Ronaldo o senza Ronaldo?non ha dubbi: "Quando sono tornato ho lavorato con Cristiano per due anni e abbiamo fatto bene insieme, ma credo che la Juve abbia perso quel DNA di squadra. Quando abbiamo raggiunto la finale di Champions League nel 2017 è stato perché eravamo una squadra esperta e funzionavamo come un'unità. C'era competizione all'interno del gruppo per un posto nell'undici titolare. L'abbiamo persa con Ronaldo".