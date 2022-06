Max Allegri si concede una pausa di relax a Montecarlo e (ri)trova il suo vecchio amico Luis Campos, da pochi giorni volto del mercato di un Psg ancora a caccia del nuovo allenatore. Una “casualità”, dicono tutti i protagonisti. E dalle pagine della Gazzetta emergono ulteriori dettagli e una frase: "Il tecnico livornese rientrerà oggi in Italia, a conclusione di questo spicchio di vacanza. Invece il manager dell’emiro Al-Thani resta a casa sua (non si è mai trasferito: disse no anche al Milan per questo) per provare a sciogliere al più presto il nodo dell’erede di Pochettino. Nonostante la cortina fumogena, infatti, il rendez vous monegasco è stato il tentativo estremo di convincere Allegri a sposare la causa parigina. La sua risposta è stata netta: «Ho un impegno con la Juve che va al di là del contratto. Resto a Torino». Ovviamente questa frase rende il senso di una chiacchierata in cui si è parlato anche d’altro. A sentire la campana di Campos è stata solo una rimpatriata tra vecchi amici per confrontarsi sul mercato. Ma di chi? Questa storia, da qualunque lato la si legga, apre degli squarci sul futuro. Già nelle scorse settimane l’uomo di fiducia dei qatarioti aveva avvicinato Allegri, rimettendogli la pulce nell’orecchio"