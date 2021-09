Le parole di Allegri sono significative, anche se non colpiscono subito. Il tecnico della Juventus accantona, almeno per il momento, la lotta scudetto e gli obiettivi si ridimensionano un poco..."Preoccupa? Ne ho passate di peggio devo dire la verità. In questo momento conta martedì in Champions, vincere non è facile. Poi affronteremo il Milan, abbiamo tanti scontri diretti e il campionato è lungo. Davanti non vinceranno sempre, noi dobbiamo star lì piano piano e far punti, una vittoria. Dispiace perché stasera era andata nel verso giusto. Abbiamo preso 5 gol, ce li siamo fatti per conto nostro".