La Francia ha aperto questa domenica di sfide tra nazionali, nella quale si va a completare il quadro della 2^ giornata di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. La nazionale campione in carica è volata nel profondo Est per affrontare il Kazakistan. Come da pronostico, la squadra del c.t. Deschamps si è imposta col punteggio di 2-0: decisivi, nel primo tempo, la rete di Ousmane Dembelé e l'autogol di ​Serhij Malyj. Al quarto d'ora della ripresa è entrato in campo lo juventino Adrien Rabiot, peraltro al posto di un grande ex Juve come Paul Pogba. In una sostituzione della Francia, il quadro del centrocampo bianconero di ieri e di oggi.