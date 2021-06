Nell'ultima amichevole pre Europeo della Francia, giocata e vinta ieri 3-0 sulla Bulgaria, non c'era traccia del centrocampista della Juventus Adrien Rabiot. I titolari in mezzo al campo erano Pogba, Kanté e Tolisso, e al posto di questi ultimi due sono entrati Lemar e Moussa Sissoko. Rabiot? Neanche in panchina. Il motivo è precauzionale: dopo la botta alla caviglia subita qualche giorno fa in allenamento, Deschamps vuole preservarlo in vista del debutto della Francia contro la Germania il 15 giugno.