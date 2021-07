Sentiero all'interno di un giardino, ripreso di spalle, braccia larghe, camicia estiva e pantaloncino, sole splendente... e un messaggio inequivocabile: "CALMA."

Manuel Locatelli stasera potrebbe aver lanciato la sua definitiva dichiarazione su un suo futuro alla Juventus. Come noto, infatti, la Juve sta trattando il centrocampista azzurro con il Sassuolo, e se la trattativa non si è arenata del tutto è anche grazie alla volontà dello stesso Locatelli di trasferirsi in bianconero.

E questo post su Instagram è un segnale che può sembrare criptico, ma in realtà è parecchio esplicito: "Calma" è una delle tipiche espressioni di Massimiliano Allegri!