Maurizio Sarri è malato? Ha davvero la polmonite? Mah, chi lo sa. No, non credo. L'unica verità è che c'è qualcosa sotto. L'esonero, è praticamente certo. Ecco perché Sarri non andrà in panchina nelle prossime due partite ed ecco perchè, domani, in conferenza stampa non ci andrà Giovanni Martusciello, suo vice, ma Pavel Nedved, il vice presidente della Juventus. Sì, sarà sicuramente così.



E' la tesi non condivisa, ne condivisibile - qui su ilBiancoNero.com - che arriva dal web, in parte bianconero, dove si è raggiunta la follia assoluta. Tifosi e non solo si sono interrogati nelle ultime ore sull'assenza di Sarri per le prime due gare di campionato, ufficializzata dalla Juventus oggi, dopo intere giornate a spiegare il problema dell'allenatore: la polmonite, ma qualcuno ha decisamente oltrepassato il limite. Polmonite presa, da quello che filtra dalla Continassa, durante la tournée asiatica. Un malanno da non sottovalutare e che lo sta tenendo ai box, lontano dal campo, ma al video tutto il giorno, per non mollare mai la presa. Eppure, in molti non ci credono. Qualcuno, sempre sul web, interviene per sottolinearne la follia e fargli gli auguri di pronta guarigione, mentre qualcun altro continua a speculare - vergognosamente - sulla salute di Sarri. Tra vecchie piste di mercato, indiscrezioni e tanto altro: la follia di un giovedì sera d'estate.



Nella nostra gallery alcuni dei commenti.