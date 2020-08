E' stata una notte pazza, quella dell'Allianz Stadium.Ma viene da pensare, soprattutto, cosa sarebbe stata questa serataDa quel momento in poi è iniziata la corrida, in campo e fuori. Dieci ammoniti compreso Sarri, ogni intervento, ogni fischio scatenava l'ira dell'una o dell'altra panchina. Tutti hanno protestato in maniera sguaiata, tanto l'arbitro aveva perso il polso già dopo una manciata di minuti. Sarri, a fine partita, ha urlato "E' una vergogna".La furia dei bianconeri si è riassunta in Gigi Buffon che dopo il rigore assegnato ai francesi è scappato negli spogliatoi per uscire solo a inizio ripresa. attaccando l'arbitro e mantenendo il giusto riserbo su quello che sarà il colloquio con Agnelli. Perché dopo la furia dello Stadium, ora ci sarà la resa dei conti.Questione di giorni, ora bisogna far smaltire la rabbia e prendere fiato perché la nuova stagione è dietro l'angolo e in un mese circa, a prescindere dal match di questa sera. Ora ci sarà da guardarsi negli occhi e decidere, nel bene e nel male, cosa fare nella prossima stagione sapendo che se le strade con Sarri si separeranno sarà non per scelta del tecnico ("Ho ancora un contratto", ha detto a fine partita) ma della società. La Juve furiosa di questa sera si è spenta bruciando come una sigaretta fumata in fretta, a tutti polmoni. Ora rimane solo la resa dei conti.@lorebetto