La Juventus ha ormai i suoi cinque difensori ben definiti: Matthijs De Ligt, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Daniele Rugani e Radu Dragusin. Si pensava che potesse essere ceduto Rugani e acquistato Nikola Milenkovic della Fiorentina, invece la società bianconera ha optato per la permanenza dell'ex Empoli. E ironia della sorte, come riporta la Gazzetta dello Sport, ora che Milenkovic è in uscita con destinazione West Ham, la Fiorentina starebbe sondando il terreno proprio per Rugani,