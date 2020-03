La Juve non lo molla, la Fiorentina lo vuole blindare. Sul piatto del mercato c'è Federico Chiesa, classe '97 cresciuto in viola e che già nella stagione scorsa si stava per trasferire in bianconero: il giocatore aveva già dato l'ok alla Juve, ma il nuovo presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha bloccato tutto. Da quel giorno alla corsa per Chiesa si sono inserite anche Inter e Bayern Monaco, la Juve continua a monitorare la situazione da vicino e la Fiorentina lavora per rinnovargli il contratto in scadenza nel 2022.