Federico Chiesa è ancora nei radar bianconeri. La Juve non l'ha mollato, nonostante il trasferimento saltato all'ultimo l'estate scorsa quando il giocatore aveva già l'accordo con i bianconeri ma Commisso bloccò tutto. In estate Paratici ci riproverà, ma dall'altra parte la Fiorentina è pronta a offrirgli il rinnovo per blindarlo: secondo La Gazzetta dello Sport gli offriranno un contratto di cinque anni più uno, ma a decidere del suo futuro sarà il giocatore. Se dovesse comunicare la volontà di lasciare i viola, la valutazione è di 70 milioni.