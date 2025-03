La Fiorentina vince in Conference League: Kean e Fagioli protagonisti, in positivo e in negativo

CALCIOMERCATO

Laha vinto contro ilcon un risultato di 3-1 in una partita caratterizzata da momenti intensi e azioni salienti. Il match, che si è svolto con alti e bassi, ha visto i viola prevalere grazie a una prestazione solida, nonostante qualche difficoltà. Il primo tempo è stato equilibrato, con la Fiorentina che ha preso il controllo della gara fin da subito. Mandragora ha aperto le danze con un gran sinistro da fuori area al 12’, portando i viola in vantaggio. Poco dopo, Gudmundsson ha raddoppiato con una bella conclusione deviata, mettendo la Fiorentina in una posizione comoda.

Nel secondo tempo, la squadra di Palladino ha continuato a spingere, ma ha sofferto alcune occasioni del Panathinaikos. Al 65’, il Pana ha provato a reagire con contropiedi veloci, ma Comuzzo, tra i migliori in campo, ha sventato ogni pericolo. Al 75’, Kean ha segnato il gol della sicurezza con una bella giravolta su verticalizzazione, facendo 3-0. Ma al 80', un errore di Fagioli ha regalato un rigore agli avversari, trasformato da Ioannidis, che ha fissato il punteggio sul 3-1.Nel finale, la Fiorentina ha mantenuto il controllo, resistendo a qualche spunto del Panathinaikos, e portando a casa una vittoria meritata. La partita è stata anche segnata da diversi ammoniti, tra cui Mladenovic e Swiderski per il Pana, e Kean per la Fiorentina.