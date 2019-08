La Fiorentina ha battuto 3-1 il Monza nel terzo turno di Coppa Italia. Una partita che per i viola è iniziata il salita ma che è terminata nel migliore dei modi anche grazie ad un gol di Federico Chiesa, che resta un obiettivo della Juventus. Prima del calcio d'inizio ha parlato il dirigente e leggenda viola Giancarlo Antognoni non nascondendo l'infelicità del calciatore che ha un accordo verbale con la Juventus: "​Abbiamo deciso deciso di ricostruire intorno a Chiesa ma capiamo il suo malumore", le parole del dirigente viola. FASCIA - La Fiorentina non torna indietro, quindi. Anzi i viola usano il pugno duro con il calciatore a cui sono stati tolti i gradi di vice capitano. In assenza di Pezzella, il capitano del club toscano, la fascia è finita sul braccio di Badelj e non dell'esterno classe '97 che la scorsa stagione era vice capitano. Chiesa ha cercato di spingere per lasciare il Franchi ma senza trovare l'appoggio della società. In questo momento la Juve ha le mani legati dalle cessioni che non si sbloccano. Paratici era stato autorizzato a parlare con il calciatore della vecchia proprietà ma Commisso ha bloccato la sua partenza. A Firenze vige ancora il pugno duro, con buona pace di Chiesa e della Juve.