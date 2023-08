La Fiorentina negli ultimi giorni si è mossa per capire la possibilità di ingaggiare Tommaso Baldanzi, obiettivo anche della Juve ma più per la prossima stagione che per questa. Secondo SportMediaset, l'Empoli avrebbe chiesto 30 milioni per lasciar partire il talento di casa. Una cifra che ha rallentato l'operazione e complica i piani del club toscano.