Spalletti alla Juve, Sarri alla Fiorentina. Per ora è poco più di una suggestione (soprattutto per il club viola) ma secondo quanto riporta Il Corriere Fiorentino, Rocco Commisso vorrebbe portare l'allenatore della Juventus sulla panchina dei viola. "Se c’è un nome che più di altri viene accostato alla panchina della Fiorentina, da mesi, è quello di Luciano Spalletti - scrive il quotidiano -, fermo da un anno e reduce dal mancato accordo con il Milan. Ma su di lui circola una nuova ipotesi: la Juventus. Complice la sconfitta in Coppa Italia, e più di un problema mai nascosto, il rapporto tra Maurizio Sarri e il club bianconero non pare essere mai decollato, così l’allenatore di Certaldo potrebbe essere chiamato a sostituirlo".



SOGNO SARRI - Il tutto mentre a Firenze c'è più di un dubbio sul futuro di Beppe Iachini. Il pareggio contro il Brescia non lo ha aiutato e sulla piazza viola sono partite le speculazioni. La dirigenza non vedrebbe di cattivo occhio l'approdo di Sarri in riva all'Arno. "Perché escludere allora un clamoroso effetto domino che comporti il ritorno in Toscana di Sarri?- si legge ancora -. Per ora siamo nel novero delle suggestioni, ma tra la voglia di Commisso di tornare in Europa già dal prossimo anno e le simpatie viola nella famiglia Sarri i presupposti potrebbero pure esserci".