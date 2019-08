Come racconta l'edizione odierna de La Repubblica, Federico Chiesa non ha intenzione di lasciare la Fiorentina. Anzi. Per il quotidiano generalista, nei prossimi giorni non ci saranno incontri tra la Viola e il suo esterno: chiara mossa da parte della società di Commisso volta a dire la parola 'fine' alla questione che ha tenuto banco per tutta l'estate. Al momento, Barone aspetta l'okay da parte del presidente per proporre a Chiesa un rinnovo di contratto ricchissimo fino al 2024: 3 milioni e mezzo all'anno, netti, per dire no alla Juve e continuare con la società viola. Almeno per un'altra e importante stagione.