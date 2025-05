La Fiorentina rinnova Comuzzo: la posizione della Juventus

Importante rinnovo di contratto in vista in casa Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il club viola è infatti vicinissimo a un nuovo accordo con Pietro Comuzzo, giovane difensore classe 2005 che si è messo in mostra in questa stagione, soprattutto nella prima parte, guadagnando minuti e fiducia da parte dello staff tecnico.L'attuale contratto di Comuzzo è in scadenza nel 2028, ma la società è pronta a blindarlo ulteriormente fino al 30 giugno 2030. Il nuovo accordo prevederà anche un sostanziale adeguamento dell’ingaggio, che dovrebbe superare i 500 mila euro attuali. Una mossa chiara da parte della Fiorentina, che vuole trattenere uno dei suoi talenti più promettenti e dargli un ruolo sempre più centrale nel progetto tecnico del futuro.

Questo rinnovo, però, rischia di avere un impatto diretto anche sul mercato. Comuzzo era infatti uno degli obiettivi seguiti con attenzione dalla Juventus, sempre alla ricerca di giovani italiani di prospettiva per il proprio reparto arretrato. Il prolungamento in arrivo rende ora molto più complicato un eventuale assalto bianconero, con il difensore che sembra destinato a restare ancora a lungo a Firenze.