L’interesse dell'Atletico Madrid perè concreto. Per il 21enne attaccante serbo, nel mirino anche di Juventus e Inter, i Colchoneros avrebbero già avanzato un'offerta importante daLa Fiorentina, al momento, non sembra però intenzionata ad accettare, rimanendo ferma sulla sua richiesta di 70 milioni di euro.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, se l'Atletico dovesse alzare la sua offerta, il club viola punterebbe tutto sull'attaccante del Sassuolo, che in neroverde lotta per un posto con Caputo e Raspadori.