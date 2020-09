Il nome di Mario Mandzukic continua a circolare tra i club di Serei A. L'ex juventino potrebbe tornare in Italia dopo l'esperienza in Qatar nella quale l'attaccante non si è trovato benissimo. Chi lo vuole? La Fiorentina è alla ricerca di un giocatore in quel ruolo, e la probabilità che Mandzukic si trasferisca a Firenze per i bookmakers è quotata a 6,00. In pole però, secondo le quote, ci sarebbe Gonzalo Higuain: il Pipita in maglia viola è quotato a 2,00.