Rocco Commisso, che ha rilevato la Fiorentina dalle mani della proprietà di Andrea e Diego Della Valle, è pronto a fare le cose in grande per il futuro del club viola. La prima mossa, quasi obbligata per farsi apprezzare a pieno dai tifosi, è quella di trattenere Federico Chiesa sul mercato nella prossima estate di trattative. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è pronta una doppia mossa per convincere il gioiello classe '97: rinnovo in vista con stipendio raddoppiato e fascia di capitano, a sottolineare una volta di più la sua importanza centrale nel futuro della Fiorentina.