La Juventus da anni ha in programma il grande colpo di mercato: Federico Chiesa. Un altro giovane numero 10 della viola che, come Federico Bernardeschi, arriva a Torino e si ritaglia una posizione anche in nazionale.

Intanto il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso non fa sconti e per Federico Chiesa non ha alcuna intenzione di abbassare la propria valutazione. Non meno di 70 milioni di euro: è questo il prezzo fissato per il gioiello della Fiorentina. Inter e Juve sono avvisate, Chiesa solo a queste condizioni dirà addio alla società viola.