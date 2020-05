Quella contro la Juventus è la partita più importante dell'anno per la Fiorentina. Sentita, sentitissima come nessun altra. Il loro derby. Per capire il motivo di questo "odio" sportivo dobbiamo tornare al 1982, quando le due squadre si stanno giocando lo scudetto e arrivano prime a pari punti all'ultima giornata di campionato. La Juve vince a Catanzaro, la Fiorentina pareggia 0-0 con un gol annullato a Graziani. Scudetto ai bianconeri tra la rabbia dei viola. Poi il trasferimento di Baggio da Firenze a Torino e infine il botta e risposta tra Commisso e Nedved in questa stagione. Non è un caso, quindi, che tra i nemici della Fiorentina in un sondaggio lanciato da Calciomercato.com, la maggior parte siano juventini.



Sfoglia la gallery per sapere chi sono