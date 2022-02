La Fiorentina come la Juve. Con la vittoria di ieri per 1 a 0 allo Stadio Franchi, la viola è diventata la prima squadra capace di battere l'Atalanta tre volte su tre nella stessa stagione, "impresa" che era già stata centrata dai bianconeri nell'annata 2017-18. In quel caso, però, la Vecchia Signora non riuscì a ottenere il 100% di successi contro la Dea, fermandosi a tre sui quattro disponibili. Lo riporta su Twitter Giuseppe Pastore.