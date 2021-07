In attesa di capire cosa farà Ronaldo, la Juventus è anche alla ricerca di un difensore centrale, soprattutto per ringiovanire il reparto e dare continuità all'arrivo di Matthijs de Ligt. In un mercato complicato per tutti a livello economico, e che quindi esclude altri colpi alla de Ligt, un possibile rinforzo low cost è rappresentato dadella Fiorentina: il contratto è in scadenza nel 2022, ma per ora la Fiorentina non lo vuole lasciare andare per meno di una maxi offerta. La sensazione è che, però, nelle prossime settimane i viola possano abbassare le richieste per non rischiare di perderlo a zero tra un anno.