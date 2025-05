Getty Images

La Fiorentina cade a Venezia, addio all'Europa? Per la Juventus ci sarà una preoccupazione in più

3 ore fa



Nella penultima partita della 36esima giornata di Seria A c'è una sorpresa, ovvero la vittoria del Venezia sulla Fiorentina. I viola, reduci dall'eliminazione in Conference League ai supplementari, hanno perso 2-1 in trasferta contro la squadra di Di Francesco. Con questo risultato, la Fiorentina probabilmente abbandona la corsa ai posti europei visto che si trova al nono posto, a meno 4 dalla Roma, sesta, che giocherà questa sera.



Una partita che però può segnare anche la corsa salvezza visto che con questo successo il Venezia si tira fuori dalla zona retrocessione superando il Lecce. Era fondamentale vincere per la squadra di Di Francesco che si giocherà tutto nelle ultime due partite. E proprio in questo senso, per la Juventus potrebbe esserci un ostacolo in più. I bianconeri infatti affronteranno il Venezia in trasferta nell'ultima giornata di campionato e probabilmente troveranno una squadra che deve ancora salvarsi.