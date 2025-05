La Fiorentina blinda Comuzzo: ufficiale il rinnovo, tutti i dettagli

Getty Images

Il rinnovo di Comuzzo con la Fiorentina

. È ufficiale il rinnovo di contratto del talentuoso difensore azzurro, che è finito nel mirino della Juventus e di altre big in chiave mercato."ACF Fiorentina comunica che il calciatore Pietro Comuzzo ha rinnovato il contratto che lo legava al Club viola fino al 2029 con opzione, a favore della Fiorentina, fino al 2030", si legge nel comunicato del club viola. "Comuzzo, cresciuto nel Settore Giovanile gigliato, ha esordito in Serie A con la maglia della Fiorentina a soli 18 anni nell’ottobre 2023 e, da allora, ha collezionato 48 presenze tra Serie A, Conference League e Coppa Italia, arrivando a raggiungere, anche, la convocazione con la Nazionale maggiore italiana".

Cosa succede ora



Comuzzo-Fiorentina, i numeri della stagione

Presenze: 42

Minuti: 2.934

Goal: 0

Assist: 0

Un passo, questo, che renderà inevitabilmente più difficile per tutti trattare con la Fiorentina, abituata a difendere (e poi eventualmente a cedere a caro prezzo) i suoi giocatori più talentuosi, come per esempio Dusan Vlahovic e Federico Chiesa che negli ultimi anni sono approdati proprio alla Juventus. Il futuro di Comuzzo, ora sembra destinato ad essere ancora in viola, almeno per un po' di tempo.