La Fiorentina batte l'Atalanta: come cambia la classifica di Serie A

La Fiorentina conquista una vittoria di misura contro l'Atalanta grazie a una rete di Moise Kean, decisiva nel primo tempo. La squadra di Palladino si impone per 1-0 in una gara combattuta e ricca di emozioni.Il match inizia con una fase di studio tra le due squadre, che cercano di non scoprirsi troppo. Il primo squillo arriva all'8' con Kean, che si invola verso l'area avversaria ma viene fermato dalla difesa bergamasca. L'Atalanta prova a rispondere al 18' con Lookman, ma Ranieri è bravo a chiudere sul suo tiro. Al 33' è ancora Lookman a sfiorare il vantaggio, ma Pongracic allontana in extremis.

La classifica di Serie A aggiornata

Inter 64 (29)

Napoli 61 (29)

Atalanta 58 (30)

Bologna 56 (30)

Juventus 55 (30)

Roma 52 (30)

Lazio 51 (29)

Fiorentina 51 (30)

Milan 47 (29)

Udinese 40 (29)

Torino 38 (29)

Genoa 35 (30)

Como 30 (30)

Verona 29 (29)

Cagliari 29 (30)

Lecce 25 (30)

Parma 25 (29)

Empoli 23 (30)

Venezia 20 (30)

Monza 15 (30)

Il gol che decide la partita arriva al 45': Hien commette un errore fatale, perdendo il pallone a centrocampo. Kean ne approfitta, si invola verso la porta e batte Carnesecchi con un preciso destro.Nella ripresa, la Fiorentina sfiora il raddoppio con Gudmundsson (49') e Fagioli (51'), entrambi fermati da un attento Carnesecchi. L'Atalanta reagisce al 60' con Pasalic, ma Marì devia provvidenzialmente in angolo. Al 65' De Ketelaere spreca una grande occasione calciando fuori da posizione favorevole.Nel finale, Ranieri manca il gol del 2-0 al 72', facendosi ipnotizzare da Carnesecchi. L'Atalanta tenta l'assalto nei minuti finali, ma la Fiorentina difende con ordine e porta a casa tre punti preziosi.Un successo importante per la squadra di Palladino, che conferma la sua solidità difensiva e la crescita del suo attacco guidato da Kean.