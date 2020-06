1









Sono 70 i milioni che chiede la Fiorentina per far partire Federico Chiesa. Il presidente viola Commisso negli ultimi giorni ha aperto all'eventuale cessione del classe '97, ma non per meno di quella cifra, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport. Messaggio recepito dalla Juventus, che da più di un anno è sulle tracce del giocatore col quale l'anno scorso aveva anche trovato l'accordo prima che Commisso bloccasse tutto. Ora le cose sono cambiate, e alla corsa per Chiesa si sono aggiunte anche Inter, Manchester United e Bayern Monaco.