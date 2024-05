La valigia sul letto, la Coppa davanti, e un dilemma che vale quasi l'insonnia: ma alla fine, dopo tutto questo tempo, dopo tutto questo lavoro, cos'è che resta? Non è lavarsene le mani, solo un dato di fatto: è ancora impossibile dare un giudizio definitivo. Vincere o non vincere, alla Juve, marca una differenza così spessa da rompere le pareti dei ricordi. Quanto prodotto non conta più. Quanto c'è da fare è tremendamente importante.Però un'idea, o meglio un lieto fine, questa squadra potrebbe guadagnarselo. Potrebbe persino. Anche solo per non lasciare un'annata a tratti meravigliosa, e a tratti orribile, con quest'indifferenza finale, figlia di tutti questi passi indietro che sono stati più veloci dei passi in avanti. Sarebbe come un cucchiaio di zucchero in un caffè amaro: a qualcuno piace così, a qualcun altro dà disgusto. Però è indubbio,Allegri lavora pure in questo senso, con la sua difesa da, che scricchiola un po' da tutte le parti tranne da quella dell'imputato: questa Coppa Italia sembra. Per un motivo egoistico, però vero, efficace: se vince, torna a essere un vincente agli occhi di chi potrebbe offrirgli un contratto. Se perde, allora davanti a sé avrà montagne di gerarchie da scalare.Ecco: cambierebbe poco, forse meno per la Juventus. Brava ad agguantare una finale importante, ma non esattamente l'equivalente: ha fatto una passeggiatina verso, trae la nuovadi Tudor. E non l'arrampicata degna di altre stagioni.Certo, le, si sa, sono belle se raccontate in un certo modo, per conciliare il sonno di tutti. Chissà se Allegri resterà un vecchio sogno o diventerà a questo punto un nuovo incubo.Roma cambierà ildel ricordo, irrimediabilmente.