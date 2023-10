Non sarà elegante, non sarà sportivo, non rientrerà nel galateo. Ma sì,. Sorriso che si è aperto sempre di più quando sono andato a vedere la classifica del girone con i rossoneri ancorati all’ultima posizione. E no, non è semplicemente un discorso di ranking e del prossimo Mondiale per Club.No, non è neanche un discorso di rivalità sportiva. I rapporti con la tifoseria rossonera e, in generale, con il club sono decisamente meno pesanti se paragonati ai loro concittadini nerazzurri.L’abbiamo già detto ma, ogni tanto, occorre ripeterlo affinché nessuno lo dimentichi: il Milan non doveva giocare la Champions League, la Juventus è stata fatta fuori dae dalla Figc, esclusa totalmente dalla coppe europee poi da. Lo stesso Milan che, con i soldi della qualificazione, ha rifatto la squadra sul mercato, mentre il club bianconero è dovuto ricorrere all’aumento di capitale. Il tutto avvenuto a tavolino – come ormai d’abitudine -, mentre la sentenza del campo diceva altro.floppa di fronte a? Macché, i veri top player sono stati, la giustizia sportiva ha falsato il passato campionato. Al Parco dei Principi è andato in scena un atto di giustizia calcistica. Anche se, diciamocela tutta, vedere festeggiare l’che si fa beffe delle regole Uefa rovina in parte la festa.