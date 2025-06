La figlia di Infantino a sorpresa: 'Tifo Juventus'

Getty Images

Il Mondiale per Club non sta offrendo solo spettacolo in campo, ma anche siparietti curiosi e inaspettati fuori dal rettangolo di gioco. Tra le celebrità presenti all’evento, in questi giorni ha fatto scalpore la presenza dello youtuber iShowSpeed, noto per le sue uscite eccentriche e il seguito planetario.Durante un incontro informale, lo streamer ha avuto modo di parlare con la figlia del presidente FIFA Gianni Infantino, scoprendo una curiosità che ha subito infiammato i social. Alla domanda su quale fosse la sua squadra del cuore e il suo giocatore preferito, la giovane ha risposto senza esitazione: “Amo la Juventus e il mio giocatore preferito è Gigi Buffon”. Una dichiarazione che ha subito fatto il giro del web, soprattutto per l’ironia della situazione.

Infatti, Gianni Infantino ha dichiarato più volte pubblicamente la sua simpatia per l’Inter. Una passione che, però, a quanto pare non è riuscito a trasmettere in famiglia, con la figlia conquistata dal fascino della Vecchia Signora e dalla leggenda Buffon. Una scena simpatica che ha regalato un momento di leggerezza in mezzo all’intensa atmosfera della competizione internazionale.